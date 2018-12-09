Пленным украинским морякам грозят новые обвинения в России, – адвокат

Взятым в плен сотрудниками ФСБ России в Керченском проливе украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения. Так считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат напомнил, что всем 24 украинским морякам в России предъявили одинаковые обвинения в незаконном пересечении государственной границы РФ. Максимальное наказание за это составляет 6 лет заключения.

Читайте также: В УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко помочь освободить моряков

Но, учитывая опыт работы в других делах и касательно других политзаключенных, я не исключаю, что российская власть может попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи,

– сказал Полозов.

По его словам, это будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

"Конечно, такая опасность существует", – добавил адвокат.

Российские власти пока не комментировали это заявление Полозова.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьбу украинских моряков будут решать после суда над ними.

Что известно о событиях в Керченском проливе ? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.