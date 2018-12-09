19:00
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Пленным украинским морякам грозят новые обвинения в России, – адвокат

      277 Читати новину українською
      Пленным украинским морякам грозят новые обвинения в России
      Пленным украинским морякам грозят новые обвинения в России / Фото из открытых источников

      Взятым в плен сотрудниками ФСБ России в Керченском проливе украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения. Так считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

      Об этом сообщает "Крым.Реалии".

      Адвокат напомнил, что всем 24 украинским морякам в России предъявили одинаковые обвинения в незаконном пересечении государственной границы РФ. Максимальное наказание за это составляет 6 лет заключения.

      Читайте также: В УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко помочь освободить моряков

      Но, учитывая опыт работы в других делах и касательно других политзаключенных, я не исключаю, что российская власть может попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи,
      – сказал Полозов.

      По его словам, это будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

      "Конечно, такая опасность существует", – добавил адвокат.

      Российские власти пока не комментировали это заявление Полозова.

      Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьбу украинских моряков будут решать после суда над ними.

      Что известно о событиях в Керченском проливе ? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      сегодня , 16:00 Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      Ukrainer 1131
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сегодня , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 1424
      Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      сегодня , 12:02 Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      Все про здоров'я 1984
      Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      сегодня , 08:45 Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      Ольга Черненко 3448
      Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO
      сегодня , 07:39 Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO
      3850
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Врачи в Полтаве прооперировали 3-летней девочке не ту почку
       5 июня 2015 , 23:48
      Переход к КП или эмиграция в РФ: как священники Московского патриархата меняют конфессию
       6 декабря , 20:31
      Alfa Romeo 156 "на бляхах" - это по любви
       26 августа , 09:15
      Шесть экс-игроков Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах – известны фамилии
       21 ноября , 15:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук