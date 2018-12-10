Хто захищатиме в судах Росії полонених українських моряків: з’явилась команда адвокатів

В Україні сформували команду адвокатів, які захищатимуть 24 українських військових моряків, яких у Керченській протоці незаконно затримали росіяни. Допомогти зголосилися більше 80 захисників.

Про це у Facebook написав російський адвокат Микола Полозов, який свого часу захищав чинного українського нардепа Надію Савченко, та тепер увійшов до команди захисників українських моряків.

Читайте також: Полоненим українським морякам загрожують нові звинувачення в Росії, – адвокат

Новіков також розповів, що представив цей список адвокатів уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, після чого почався процес узгодження. Після всіх необхідних перевірок і погоджень Новікову представили схвалений список адвокатів, які і увійшли в команду захисників українських моряків.

Команда складається частково з адвокатів Москви та області, і частково з адвокатів окупованих Криму і Севастополя.

Полозов написав, що кілька останніх днів займався організаційними питаннями формування команди захисту, розподілом адвокатів по кожному з військовополонених моряків та іншими речами, які необхідно зробити для ефективної роботи команди.

Докладніше про команду захисту українських моряків Полозов пообіцяв розповісти на прес-конференції. Її дату, час і місце проведення повідомлять до середи, 12 грудня.

Поки можу сказати, що ми визначили тих адвокатів, хто взаємодіятиме зі ЗМІ та висловлюватиме позицію команди захисту у справі: Айдер Азаматов, Сергій Бадамшін, Еміль Курбедінов, Ілля Новіков, Сергій Панченко, Микола Полозов, Едем Семедляєв,

– написав Полозов.

Він зауважив, що всі адвокати команди оповіщені, з усіма укладені угоди, всі готові негайно приступити до здійснення захисту та участі у слідчих діях.

Читайте також: Полонені моряки передали листи своїм рідним, – волонтери

"Першочерговим завданням буде, звичайно ж, зустріч кожного адвоката зі своїм підзахисним. Все інше буде докладно висвітлено в ході прес-конференції", – резюмував Позолов.

Водночас російський адвокат Ілля Новіков, який теж колись захищав Савченко, сповістив у Facebook, що захищатиме командира українського військового корабля "Бердянськ" Романа Мокряка.

Чому росіяни захопили українських моряків у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.