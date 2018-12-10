Кто будет защищать в судах России пленных украинских моряков: появилась команда адвокатов

В Украине сформировали команду адвокатов, которые будут защищать 24 украинских военных моряков, которых в Керченском проливе незаконно задержали русские. Помочь вызвалось более 80 защитников.

Об этом в Facebook написал российский адвокат Николай Полозов, который в свое время защищал действующего украинского нардепа Надежду Савченко, и теперь вошел в команду защитников украинских моряков.

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Новиков также рассказал, что представил этот список адвокатов уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, после чего начался процесс согласования. После всех необходимых проверок и согласований Новикову представили одобренный список адвокатов, который и вошли в команду защитников украинских моряков.

Команда состоит частично из адвокатов Москвы и области, и частично из адвокатов оккупированных Крыма и Севастополя.

Полозов написал, что несколько последних дней занимался организационными вопросами формирования команды защиты, распределением адвокатов по каждому из военнопленных моряков и другими вещами, которые необходимо предпринять для эффективной работы команды.

Подробнее о команде защиты украинских моряков Полозов пообещал рассказать на пресс-конференции. Ее дату, время и место проведения сообщат в среду, 12 декабря.

Пока могу сказать, что мы определили тех адвокатов, кто будет взаимодействовать со СМИ и выражать позицию команды защиты по делу: Айдер Азаматов, Сергей Бадамшин, Эмиль Курбединов, Илья Новиков, Сергей Панченко, Николай Полозов, Эдем Семедляев,

– написал Полозов.

Он отметил, что все адвокаты команды оповещены, со всеми заключены соглашения, все готовы немедленно приступить к осуществлению защиты и участию в следственных действиях.

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"Первоочередной задачей будет, конечно же, встреча каждого адвоката со своим подзащитным. Все остальное будет подробно освещено в ходе пресс-конференции", – резюмировал Позолов.

В то же время российский адвокат Илья Новиков, который тоже когда-то защищал Савченко, сообщил в Facebook, что будет защищать командира украинского военного корабля "Бердянск" Романа Мокряка.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.