Состояние удовлетворительное, ампутаций нет: консул в деталях рассказал о пленных моряках в РФ

Состояние здоровья украинских моряков в плену РФ удовлетворительное, у них – осколочные ранения. У одного из пока посещенных ребят нет никаких ампутаций.

Об этом сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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Так, правозащитница пообщалась с украинским консулом в Москве Альбертом Черняковым, который посетил 7 пленных моряков в СИЗО.

7 декабря консул увиделся с четырьмя моряками: Денисом Гриценко, Романом Мокряком, Юрием Безъязычным и Богданом Головашем.

Наши ребята никаких жалоб не высказывали и держатся мужественно. В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил – "Как чувствуют себя раненые ребята?". Все передавали родным, чтобы те не волновались,

– написала Денисова.

По словам консула, украинские моряки одеты в волонтерскую одежду, они получили посылки. У них в камерах есть телевизоры, но они их не смотрят, а читают книжки. 7 декабря всем перечислили финансовую помощь в размере 74 доллара на человека. Также уже есть договоренность о возможности телефонного разговора военнопленных с родными.

"Консул также отметил, что сегодня ночью посетил трех раненых наших бойцов в СИЗО "Матросская тишина". По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. Ребята имеют осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет – кости и суставы целы", – пересказала слова Чернякова украинская омбудсвумен.

Добавим, что на следующей неделе украинский консул в Москве собирается наведаться к остальным заключенным украинским морякам. Так, на понедельник запланировано посещение шестерых моряков. Во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шестерых военнопленных, и в среду, 12 декабря, остальные пять моряков.

Отметим, что ранее советница главнокомандующего ВМС Виктория Христенко рассказала, что у военнопленных украинских моряков, находящихся в СИЗО Москвы, тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки. Такое заявление она сделала, ссылаясь на слова волонтеров, которые помогали морякам во время пребывания в Симферопольском СИЗО.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы. После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.