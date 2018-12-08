"Пулевых ранений у них нет": в ФСБ сделали неожиданное заявление о травмах украинских моряков

Украинские моряки, по которым РФ открыла огонь вблизи Керченского пролива, а затем взяла в плен, получили травмы от поврежденной обшивки собственных судов.

Такую версию выдвинули в ФСБ РФ во время открытого брифинга.

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Повреждения моряки получили от разрушенной обшивки корпуса корабля, пулевых ранений у них нет,

– рассказал начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.

Он также сообщил, что правом на один телефонный звонок после задержания воспользовались только 10 из 24 задержанных украинских моряков. Остальные, по его словам, от такой возможности отказались.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что украинскому катеру были причинены минимальные повреждения.

Он заявил, что командир российского корабля "сумел выполнить артиллерийскую стрельбу таким образом, что применение 30-миллиметровой шестиствольной установки нанесло минимальный вред украинскому катеру и здоровью членов экипажа".

Командиру корабля была поставлена ​​задача – не допустить нанесения вреда экипажу и минимизировать убытки самого катера. И ему в темное время суток, при всех сложностях обстоятельств, удалось с этой задачей справиться,

– добавил Вольский.

Он также рассказал, что все травмы, что получили украинские моряки во время российской атаки, являются несущественными.

"Даже те ранения, полученные, к сожалению, моряками украинского катера, – несущественные", – сказал он.

Также в ФСБ сказали, что украинских моряков нельзя называть военнопленными, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

Добавим, что во время этого же брифинга в ФСБ объяснили, почему перекрыли Керченский пролив перед украинскими кораблями. Там заявили, что эти действия были связаны якобы "с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, по поводу Крымского моста".

Что известно про события в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.