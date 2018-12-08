Как россияне относятся к агрессии РФ в Азовском море: неожиданные данные

87% – такое тотальное большинство граждан России знают об инциденте в Керченском проливе.

Интересно, что из них 93% абсолютно одобряют атаку России на украинские корабли.

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79% россиян ответили, что инцидент в Азовском море – это провокация со стороны украинской власти. 30% граждан четко видит в нападении стремление Петра Порошенко таким образом удержать власть.

30% россиян считает, что Петр Порошенко таким образом хочет удержать власть

Украина специально спровоцировала конфликт, чтобы обвинить Россию – так считает 19% россиян.

19% россиян думают, что Украина специально спровоцировала конфликт

Лишь 7% ответили, что украинская власть не пыталась спровоцировать конфликтную ситуацию.