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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Как россияне относятся к агрессии РФ в Азовском море: неожиданные данные

      816 Читати новину українською

      87% – такое тотальное большинство граждан России знают об инциденте в Керченском проливе.

      Интересно, что из них 93% абсолютно одобряют атаку России на украинские корабли.

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      79% россиян ответили, что инцидент в Азовском море – это провокация со стороны украинской власти. 30% граждан четко видит в нападении стремление Петра Порошенко таким образом удержать власть.

      порошенко

      30% россиян считает, что Петр Порошенко таким образом хочет удержать власть

      Украина специально спровоцировала конфликт, чтобы обвинить Россию – так считает 19% россиян.

      азовське море

      19% россиян думают, что Украина специально спровоцировала конфликт

      Лишь 7% ответили, что украинская власть не пыталась спровоцировать конфликтную ситуацию.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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