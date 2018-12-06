Сколько Украине стоит содержать одного узника: неожиданная цифра

45 тысяч гривен – такая сумма ежегодно выделяется из бюджета Украины на содержание одного заключенного.

На подконтрольной украинской территории функционирует 148 пенитенциарных учреждений, в которых содержится 55 430 человек.

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В год на содержание всех заключенных Украина тратит почти 2,5 миллиарда гривен. В мировом рейтинге заключенных Украина занимает 32 место.

На подконтрольной украинской территории функционирует 148 пенитенциарных учреждений

В украинских пенитенциарных учреждениях содержится 55430 человек

Из 100 тысяч украинцев за решеткой сидит 321 человек. Например, в России этот показатель вдвое выше – 626 человек на 100 тысяч – и соответственно третья строчка в мировом рейтинге.