Скільки Україні коштує утримувати одного в'язня: неочікувана цифра

45 тисяч гривень – таку суму щорічно виділяється з бюджету України на утримання одного ув'язненого.

На підконтрольній українській території функціонує 148 пенітенціарних установ, в яких утримується 55 430 осіб.

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В рік на утримання усіх увязнених Україна втрачає майже 2,5 мільярди гривень. У світовому рейтингу ув'язнених Україна посідає 32 місце.



На підконтрольній українській території функціоніє 148 пенітенціарних установ



В українських пенітенціарних установах утримується 55 430 осіб

Зі 100 тисяч українців за ґратими сидить 321 особа. Для прикладу, в Росії цей показник удвічі вищий – 626 осіб на 100 тисяч – і відповідно третя сходинка у світовому рейтингу.