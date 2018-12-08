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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як росіяни ставляться до агресії РФ у Азовському морі: неочікувані дані

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      87% – така тотальна більшість громадян Росії знають про інцидент в Керченській протоці.

      Цікаво що з них 93% абсолютно схвалюють атаку Росії на українські кораблі.

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      79% росіян відповіли, що інцидент в Азовському морі – це провокація з боку української влади. 30% громадян чітко вбачає у нападі прагнення Петра Порошенка у такий спосіб втримати владу.

      порошенко
      30% росіян вважає, що Петро Порошенко у такий спосіб хоче втримати владу

      Україна спеціально спровокувала конфлікт, аби звинуватити Росію – так вважає 19% росіян.

      азовське море
      19% росіян думає, що Україна спеціально спровокувала конфлікт

      Лише 7% відповіли, що українська влада не намагалася спровокувати конфліктну ситуацію.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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