Як росіяни ставляться до агресії РФ у Азовському морі: неочікувані дані

87% – така тотальна більшість громадян Росії знають про інцидент в Керченській протоці.

Цікаво що з них 93% абсолютно схвалюють атаку Росії на українські кораблі.

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79% росіян відповіли, що інцидент в Азовському морі – це провокація з боку української влади. 30% громадян чітко вбачає у нападі прагнення Петра Порошенка у такий спосіб втримати владу.



30% росіян вважає, що Петро Порошенко у такий спосіб хоче втримати владу

Україна спеціально спровокувала конфлікт, аби звинуватити Росію – так вважає 19% росіян.



19% росіян думає, що Україна спеціально спровокувала конфлікт

Лише 7% відповіли, що українська влада не намагалася спровокувати конфліктну ситуацію.