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      Пленные моряки передали письма своим родным, – волонтеры

      47 Читати новину українською
      СИЗО "Матросская тишина"
      СИЗО "Матросская тишина" / Фото из открытых источников

      Пленные украинские моряки, которых в РФ незаконно удерживают в СИЗО "Матросская тишина", передали письма своим родным. Речь идет о трех украинских военных.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская журналист и волонтер Виктория Ивлева.

      Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: командующий ВМС просил Порошенко обменять его на заключенных

      Сегодня пришло четыре письма от моряков из "Матросской тишины": Василий Сорока написал маме и сестре, Андрей Артеменко – маме, а Андрей Эйдер всей своей семье. Сами письма мы не читали, сразу переслали в Украину,
      написала она.

      Отметим, что ранее адвокат одного из заключенных моряков заявил, что в РФ могут выдвинуть новые обвинения против украинских военных. А президент Порошенко переговорил с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием о том, чтобы он помог с освобождентем украинцев из плена.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?​
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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