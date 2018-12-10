Пленные моряки передали письма своим родным, – волонтеры

Пленные украинские моряки, которых в РФ незаконно удерживают в СИЗО "Матросская тишина", передали письма своим родным. Речь идет о трех украинских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская журналист и волонтер Виктория Ивлева.

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Сегодня пришло четыре письма от моряков из "Матросской тишины": Василий Сорока написал маме и сестре, Андрей Артеменко – маме, а Андрей Эйдер всей своей семье. Сами письма мы не читали, сразу переслали в Украину,

– написала она.

Отметим, что ранее адвокат одного из заключенных моряков заявил, что в РФ могут выдвинуть новые обвинения против украинских военных. А президент Порошенко переговорил с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием о том, чтобы он помог с освобождентем украинцев из плена.

Что известно о событиях в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.