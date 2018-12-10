Полонені моряки передали листи своїм рідним, – волонтери

Полонені українські моряки, яких у РФ незаконно утримують в СІЗО "Матроська тиша", передали листи своїм рідним. Йдеться про трьох українських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила російська журналіст та волонтер Вікторія Івлєва.

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Сьогодні прийшло чотири листи від моряків із "Матроської тиші": Василь Сорока написав мамі і сестрі, Андрій Артеменко – мамі, а Андрій Ейдер всій своїй родині. Самі листи ми не читали, відразу переслали в Україну,

– написала вона.

Зазначимо, що раніше адвокат одного із ув'язнених моряків заявив, що у РФ можуть висунути нові звинувачення проти українських військових. А президент Порошенко переговорив із главою УПЦ МП митрополитом Онуфрієм про те, щоб він посприяв звільненню українців з полону.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.