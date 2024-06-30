Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. Зауважив, що це вдалося зробити за стислий проміжок часу.

До речі Україна зрівнялась з Росією у виробництві дронів-камікадзе, – Укроборонпром

Серійне виробництво далекобійних дронів

Посадовець розповів, що за доволі-таки стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони.

Зараз вони уражають стратегічні об'єкти ворога на відстані більш як 1000 кілометрів,

– наголосив Сметанін.

Додав, що ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тож сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Доводиться бути більш гнучкими та винахідливими.

Також гендиректор Укроборонпрому нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

"Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", – зазначив Сметанін.