Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин. Заметил, что это удалось сделать за сжатый промежуток времени.

Кстати Украина сравнялась с Россией в производстве дронов-камикадзе, – Укроборонпром

Серийное производство дальнобойных дронов

Чиновник рассказал, что за довольно-таки сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.

Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 километров,

– отметил Сметанин.

Добавил, что мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Приходится быть более гибкими и изобретательными.

Также гендиректор Укроборонпрома напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

"Немалый вклад сделали наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", – отметил Сметанин.