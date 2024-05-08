Генеральный директор “Укроборонпрома” Герман Сметанин рассказал, что рост производства украинских дронов связан с несколькими факторами. В частности, больше БпЛА изготавливают и благодаря кооперации с частными производителями.

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К производству привлекли частников

По словам Сметанина, подписан ряд контрактов с частными производителями, преимущественно это касается лицензионного производства, в частности, и дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение, и к производству привлекаются предприятия "Укроборонпрома".

И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников,

– говорит глава "Укроборонпрома".

Герман Сметанин говорит, что слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, что "то, что на России взрывается, – то все наше" – это факт.

Также глава оборонного предприятия говорит, что к разработке новых видов вооружений привлекли очень большое количество частных предприятий-разработчиков и ученых.

Сметанин пообещал, что государство будет срочно наращивать производство и входить в кооперацию с этими производителями, обеспечивая поставку необходимого вооружения в ВСУ.

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