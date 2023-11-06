Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он также сообщил некоторые детали производства украинских дронов.

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Украина производит собственные аналоги "Шахедов"

Сметанин возглавил "Укроборонпром" в июне 2023 года. Прошлое руководство заявляло, что занималось производством украинского ударного беспилотника, который сможет преодолевать расстояние в 1000 километров. После увольнения руководства новые данные о производстве БПЛА не сообщали.

По словам Сметанина, сейчас ударные беспилотники производятся в кооперации с иностранными партнерами. Где именно расположено производство, конечно, глава "Укроборонпрома" не раскрывал. Впрочем, он заверил, что украинские ударные дроны являются своеобразным аналогом "Шахедов", но имеют лучшие характеристики.

В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и более дорогих проектов с высокими характеристиками,

– рассказал Сметанин.

Также он рассказал, что "Укроборонпром" помогает частным компаниям масштабировать разработки и производство FPV-дронов. По словам Сметанина, сейчас подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей.

"У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", – поделился глава "Укроборонпрома".

Rheinmetall и "Укроборонпром" создали совместное предприятие

Денис Шмыгаль 24 октября сообщил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие.

Как сообщил премьер, предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, предоставляемой Украине партнерами. Также на нем будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

"Создание совместного предприятия является без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", – прокомментировал Шмыгаль образование предприятия.