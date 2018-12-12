"Мужественно держатся": появились новые данные о плененных РФ моряках

Украинские консулы завершили посещение всех моряков, которых Россия незаконно захватила в Азовском море и арестовали на два месяца.

Об этом сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, украинские консулы посетили моряков Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча.

По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все нужные шаги как Украиной, так и международным сообществом,

– рассказала Денисова.

Она добавила, что консулы также позвонят родственникам пленных моряков и расскажут им подробности посещений.

Напомним, ранее Людмила Денисова со ссылкой на слова украинских консулов рассказала, что состояние здоровья украинских моряков в плену РФ является удовлетворительным, у них – осколочные ранения. Ни у одного из пока посещенных ребят нет никаких ампутаций.

Почему русские взяли в плен украинских моряков?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.