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      "Мужественно держатся": появились новые данные о плененных РФ моряках

      102 Читати новину українською
      Украинские консулы посетили пятерых моряков, которых РФ захватила на Азове
      Украинские консулы посетили пятерых моряков, которых РФ захватила на Азове / Фото из открытых источников

      Украинские консулы завершили посещение всех моряков, которых Россия незаконно захватила в Азовском море и арестовали на два месяца.

      Об этом сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, украинские консулы посетили моряков Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча.

      По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все нужные шаги как Украиной, так и международным сообществом,
      – рассказала Денисова.

      Она добавила, что консулы также позвонят родственникам пленных моряков и расскажут им подробности посещений.

      Напомним, ранее Людмила Денисова со ссылкой на слова украинских консулов рассказала, что состояние здоровья украинских моряков в плену РФ является удовлетворительным, у них – осколочные ранения. Ни у одного из пока посещенных ребят нет никаких ампутаций.

      Почему русские взяли в плен украинских моряков?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 Канал
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