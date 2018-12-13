02:43
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Патріарх Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Українські моряки в полоні РФ: один із бранців сидить у камері з кавказьким міністром

      1287 Читать новость на русском
      СІЗО "Лефортово" у Москві
      СІЗО "Лефортово" у Москві / фото з відкритих джерел

      Український полонений моряк В’ячеслав Зінченко сидить в одній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік у московському СІЗО "Лефортово".

      Про це повідомив правозахисник Микола Полозов у Facebook.

      Читайте також: Полонений командир українського судна "Яни Капу" відмовився давати свідчення слідству РФ

      "Сьогодні адвокат із нашої команди відвідала військовополоненого українського моряка В'ячеслава Зінченка. Молодий, сором'язливий хлопчина. 20 років йому виповнилося влітку. Відразу запитав, чи довго йому ще сидіти в цьому "Лефортово". Засмутився, коли дізнався, що в січні, найімовірніше, хлопцям продовжать тримання під вартою", – написав адвокат.

      Полозов зазначив, що разом із Зінченком у камері перебуває екс-міністр однієї із кавказьких республік.

      За умовами утримання розповів, що сидить у двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї кавказької республіки. Той "постійно молиться", особливо нічого не питає і про себе не говорить, зате охоче ділиться своїми продуктами,
      – додав правозахисник.

      Також Полозов зазначив, що моряк написав декілька листів рідним, проте цензура чомусь завернула їх. Водночас, хлопець отримав 2 листи із підтримкою із Москви.

      Окрім цього, Зінченко, як і решта військовополонених українських моряків, заявив, що не даватиме російському слідству інших показів.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ заручники Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 грудня: коли церква отримає Томос та епідемія грипу в Україні
      13 грудня , 22:02 Головні новини 13 грудня: коли церква отримає Томос та епідемія грипу в Україні
      2130
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      13 грудня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 1686
      "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      13 грудня , 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      Яніна Ткачук 1453
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      13 грудня , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2275
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      13 грудня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 802
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук