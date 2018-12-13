Українські моряки в полоні РФ: один із бранців сидить у камері з кавказьким міністром

Український полонений моряк В’ячеслав Зінченко сидить в одній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік у московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомив правозахисник Микола Полозов у Facebook.

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"Сьогодні адвокат із нашої команди відвідала військовополоненого українського моряка В'ячеслава Зінченка. Молодий, сором'язливий хлопчина. 20 років йому виповнилося влітку. Відразу запитав, чи довго йому ще сидіти в цьому "Лефортово". Засмутився, коли дізнався, що в січні, найімовірніше, хлопцям продовжать тримання під вартою", – написав адвокат.

Полозов зазначив, що разом із Зінченком у камері перебуває екс-міністр однієї із кавказьких республік.

За умовами утримання розповів, що сидить у двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї кавказької республіки. Той "постійно молиться", особливо нічого не питає і про себе не говорить, зате охоче ділиться своїми продуктами,

– додав правозахисник.

Також Полозов зазначив, що моряк написав декілька листів рідним, проте цензура чомусь завернула їх. Водночас, хлопець отримав 2 листи із підтримкою із Москви.

Окрім цього, Зінченко, як і решта військовополонених українських моряків, заявив, що не даватиме російському слідству інших показів.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.