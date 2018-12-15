07:36
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, 14 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Командир судна "Никополь" назвал себя военнопленным и отказался давать показания

      167 Читати новину українською
      Богдан Небылица
      Богдан Небылица / Фото из открытых источников

      Адвокат Николай Полозов заявил, что капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна "Никополь" Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

      Об этом сообщило издание "Интерфакс".

      Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: один из пленников сидит в камере с кавказским министром

      Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным,
      – заявил Полозов.

      Он отметил, что по словам адвоката капитана Эмиля Курбединова, Небылица за время пребывания в СИЗО "Лефортово" был четыре раза по неизвестным причинам переведен в разные камеры.

      Богдан Небылица стал десятым моряком, который заявил, что считает себя военнопленным и отказался давать показания.

      Напомним, пленный командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому "следствию" и объявил, что являются военнопленными.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      14 декабря , 22:51 Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      206
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1459
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      14 декабря , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 158
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      14 декабря , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 871
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      14 декабря , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 1201
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      С14: народные мстители или преступники?
       1 июня , 12:00
      Тина Кароль тронута: более тысячи детей станцевали под песню "Украина – это ты": видео
       3 июня , 10:35
      Форвард Шахтера, играющий на правах аренды за Малагу, забил победный гол
       25 августа , 14:14
      Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом
       25 августа , 17:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук