Командир судна "Никополь" назвал себя военнопленным и отказался давать показания

Адвокат Николай Полозов заявил, что капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна "Никополь" Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

Об этом сообщило издание "Интерфакс".

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Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным,

– заявил Полозов.

Он отметил, что по словам адвоката капитана Эмиля Курбединова, Небылица за время пребывания в СИЗО "Лефортово" был четыре раза по неизвестным причинам переведен в разные камеры.

Богдан Небылица стал десятым моряком, который заявил, что считает себя военнопленным и отказался давать показания.

Напомним, пленный командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому "следствию" и объявил, что являются военнопленными.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.