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      8 захваченных украинских моряков назвали себя военнопленными, – адвокат

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      С 11 по 14 декабря украинской команде адвокатов удалось увидеть в СИЗО 11 плененных русскими военных моряков.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил координатор защитников пленных моряков Николай Полозов.

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      "Режим "Матросской тишины" гораздо легче, чем режим в Лефортово, а поэтому есть возможность увидеться с моряками в СИЗО. Там нашим адвокатам удалось увидеть восемь моряков во время проведения следственных действий, и все они заявили, что считают себя военнопленными", – рассказал Полозов.

      По его словам, за последние две недели до Нового года у адвокатов будет возможность увидеть всех пленных моряков и узнать, что им необходимо, как они себя чувствуют и узнать их позицию.

      "По поводу стратегии освобождения пленных моряков, то в понедельник, 17 декабря, в Киеве будет пресс-конференция, которая организуется омбудсменом Людмилой Денисовой, где мы подробно расскажем, что планируем сделать и какие шаги применим, чтобы там в РФ защищать наших моряков", – добавил адвокат.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море СІЗО заложники
      Источник: 24 канал
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