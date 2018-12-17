В аннексированном Крыму на горе развернули украинский флаг: видео

Чтобы поддержать украинских моряков, которых Россия захватила в Керченском проливе 25 ноября, волонтеры поднялись на гору в районе Ласпинского перевала в оккупированном Крыму и развернули украинский флаг.

Об этом сообщает агентство QHA media.

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"Один из волонтеров группы InformNapalm поднялся на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанный по мотивам "Завещания" Тараса Шевченко", – отметили QHA.

К слову, видео также распространили у себя на странице в Facebook Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Почему русские взяли в плен украинских моряков?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

