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      Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против РФ, – СМИ

      27 Читати новину українською
      Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ
      Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ / Фото из открытых источников

      В Брюсселе Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России , введенных за военную агрессию РФ против Украины.

      Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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      Ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что Брюссель продлит санкции против Российской Федерации еще на полгода из-за ситуации в Украине.

      По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе.

      Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода,
      – добавил журналист.

       

      Теги: Санкции Новости политики Война на Донбассе Новости России Евросоюз Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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