Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против РФ, – СМИ
В Брюсселе Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России , введенных за военную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
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Ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что Брюссель продлит санкции против Российской Федерации еще на полгода из-за ситуации в Украине.
По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе.
Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода,
– добавил журналист.
Источник: 24 Канал
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