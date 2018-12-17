Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против РФ, – СМИ

В Брюсселе Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России , введенных за военную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что Брюссель продлит санкции против Российской Федерации еще на полгода из-за ситуации в Украине.

По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе.

Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода,

– добавил журналист.