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      Кабмін продовжив заборону на ввезення товарів російського виробництва

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      Заборону на ввезення окремих товарів з Росій продовжено
      Заборону на ввезення окремих товарів з Росій продовжено / Укрінформ

      На засіданні Кабінету міністрів України, 18 грудня, прийнято рішення продовжити заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації.

      Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на копію документа.

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      Зазначається, що змінами до постанови від 30 грудня 2015 року №1147, до 31 грудня 2019 року включно продовжено дію заборони на ввезення товарів, що виготовляються у Росії.

      Передбачається, що продовження заборони сприятиме економічній протидії Російської Федерації.


      Кабмін продовжив заборону на ввезення окремих товарів з Росії

      Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про розширення санкцій проти низки російських компаній через триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України.

      До слова, Російська економіка зазнала відчутних втрат через санкції, які з 2015 року вводять проти РФ через її агресивну політику. Так, накопичені Росією втрати від санкцій становлять до 5% валового внутрішнього продукту.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 Канал
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