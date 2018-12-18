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      Кабмин продлил запрет на ввоз товаров российского производства

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      Запрет на ввоз отдельных товаров из Россий продлен
      Запрет на ввоз отдельных товаров из Россий продлен / Укринформ

      На заседании Кабинета министров Украины, 18 декабря, принято решение продлить запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

      Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на копию документа.

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      Отмечается, что изменениями в постановление от 30 декабря 2015 года №1147, до 31 декабря 2019 года включительно продлено действие запрета на ввоз товаров, изготавливаемых в России.

      Предполагается, что продолжение запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.


      Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из России

      Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о расширении санкций против ряда российских компаний из-за продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

      К слову, Российская экономика понесла ощутимые потери из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ за ее агрессивную политику. Так, накопленные Россией потери от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 Канал
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