Кабмин продлил запрет на ввоз товаров российского производства
На заседании Кабинета министров Украины, 18 декабря, принято решение продлить запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.
Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на копию документа.
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Отмечается, что изменениями в постановление от 30 декабря 2015 года №1147, до 31 декабря 2019 года включительно продлено действие запрета на ввоз товаров, изготавливаемых в России.
Предполагается, что продолжение запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.
Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из России
Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о расширении санкций против ряда российских компаний из-за продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
К слову, Российская экономика понесла ощутимые потери из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ за ее агрессивную политику. Так, накопленные Россией потери от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.