Украина расширила санкции против РФ: кто попал под удар

18 декабря Кабмин по представлению МинВОТ принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам из РФ.

Ранее 24 канал сообщал, что на заседании Кабинета министров Украины, 18 декабря, принято решение продлить запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.

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В МинВОТ, в свою очередь, заявили о расширении санкционного списка относительно РФ. Так, под действие новых санкций попали:

- 23 физических лица, которые привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и города Севастополь;



- некоторые российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории АР Крым



- 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;



- некоторые юридические лица, привлеченные к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченский паромную переплаву;



- некоторые физические лица, являющиеся руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

В ведомстве отмечают, что применение санкций исключает экономические отношения с Украиной, а также позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о расширении санкций против ряда российских компаний из-за продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.



К слову, российская экономика понесла ощутимые потери из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ из-за ее агрессивной политики. Так, накопленные Россией потери от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.