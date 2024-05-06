Запасний план демократи можуть застосувати за двох умов. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Запасний варіант за двох умов

Ігор Рейтерович вважає, що перша умова, за якої Джо Байден може зняти свою кандидатуру – це стан його здоров'я. Якщо він матиме побоювання, що не зможе ефективно виконувати свою діяльність у майбутньому, то може не брати участь у балотуванні на виборах.

Другий момент може бути пов'язаний з рейтингами. Наприклад, якщо у середині літа, коли буде відбуватися з'їзд Демократичної партії, рейтинги не будуть дозволяти бути впевненими у перемозі, то вони змінять кандидата. Це не потребує проведення праймериз. Є прописана процедура, що рішення приймає партія, якщо є узгоджена кандидатура – вони її висувають.

Політолог припустив, що демократи можуть підтримати кандидатуру Мішель Обами. Чутки про це ходять давно. Не можна виключати таку можливість. На початку літа стане зрозуміло, чи може це відбутися. Однак зараз Байден демонструє достатню впевненість, що він може перемогти Дональда Трампа.

Якщо, наприклад, це відбудеться, то для Трампа це буде неприємна несподіванка. Мабуть, йому доведеться змінювати свою кампанію і думати, як реагувати на ті нові виклики, які можуть виникнути. Оскільки Мішель Обама – це та людина, яка має відповідний рівень підготовки, досвід першої леді,

– сказав Рейтерович.

Мішель Обама була у різних рейтингах, значна частина американців ставиться до неї досить позитивно. Крім того, вона потенційно може стати першою жінкою, яка переможе на президентських виборах, та представницею афроамериканців. Трампу буде складно обійти ці плюси. Але це один зі сценаріїв.

Риторика Мішель Обами щодо України

Як переконаний Ігор Рейтерович, якщо Мішель Обама буде брати участь у виборах президента США, то кардинальних змін у риториці щодо України не повинно бути. Адже у Демократичній партії є певний консенсус щодо підтримки нашої держави.

Тут ми можемо розраховувати на певну спадковість політики, яка була і є у нинішньої адміністрації. Вона може бути теоретично й у наступної адміністрації. Нам не слід очікувати на якісь сюрпризи як приємного, так і неприємного характеру. Звичайно, якісь певні коливання, зміни можуть мати місце, але вони не будуть принциповими,

– припустив він.

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