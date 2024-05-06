Журналісти пишуть, що своє рішення чинний президент США може оголосити в серпні 2024 року. Раніше Джо Байден розповідав, що міг би й не брати участь у наступних виборах, проте балотується через Дональда Трампа.

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Що відомо про ймовірне зняття Байдена з виборів

Демократична партія США розглядає те, що Джо Байден вже в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго може оголосити про своє рішення.

Ідея жінки-президента надихає багатьох американців,

– пишуть журналісти.

Вони зазначають, що одна з причин ймовірного рішення Байдена – його вік. Адже дві третини американців вважають його надто старим, щоб керувати країною ще 4 роки.

Окрім того, багато американців не хочуть бачити перемоги Дональда Трампа на наступних виборах, адже він також похилого віку. Також він бере участь у судових справах.

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Вибори в США: коротко