Журналісти пишуть, що своє рішення чинний президент США може оголосити в серпні 2024 року. Раніше Джо Байден розповідав, що міг би й не брати участь у наступних виборах, проте балотується через Дональда Трампа.
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Що відомо про ймовірне зняття Байдена з виборів
Демократична партія США розглядає те, що Джо Байден вже в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго може оголосити про своє рішення.
Ідея жінки-президента надихає багатьох американців,
– пишуть журналісти.
Вони зазначають, що одна з причин ймовірного рішення Байдена – його вік. Адже дві третини американців вважають його надто старим, щоб керувати країною ще 4 роки.
Окрім того, багато американців не хочуть бачити перемоги Дональда Трампа на наступних виборах, адже він також похилого віку. Також він бере участь у судових справах.
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Вибори в США: коротко
- Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Про своє рішення балотуватись на другий термін Джо Байден заявив 25 квітня 2023 року.
- Про свій намір балотуватись у листопаді 2022 року заявив Дональд Трамп. 44 президент США сказав, що хоче балотуватись, щоб "зробити Америку великою та славетною".
- Згодом Джо Байден пояснював, що не брав би участі у виборах, якби Трамп не балотувався. Останній у своєму передвиборчому ролику вже хизувався дружбою з диктаторами Владіміром Путіним та Кім Чен Ином.