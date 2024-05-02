Нагадаємо, що в листопаді 2024 року в Сполучених Штатах пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Зауважимо, що це будуть 60 вибори очільника США.

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"Лягаю спати, не знаючи, чи влучить ракета в будинок"

Журналісти поцікавилися в міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, чи хвилюється він через потенційне президентство Трампа і наскільки.

Очільник українського МЗС заявив, що результати президентських виборів у США – це останнє про що він хвилюється.

Слухайте, я українець, який лягає ввечері спати, не знаючи, чи влучить російська ракета в мій будинок вночі. Якою буде реальність, в якій я прокинуся? Мільйони українців відчувають те саме. Тож останнє, про що я хвилююся, – це результати виборів в інших країнах, навіть у нашому найважливішому союзнику – Сполучених Штатах,

– зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що це не тому, що він не поважає або ігнорує політичні події. Дипломат пояснив, що життя навчило українців бути готовими до будь-якого розвитку подій, виживати і перемагати за будь-яких обставин.

Він поділився, що не один раз за останні 2 роки нам казали відмовитися від ідеї повного вступу до ЄС. За його словами, навіть найближчі друзі України радили йти на напівзаходи та йти на компроміси. Однак, як наголосив Кулеба, ми цього не зробили, і ми на шляху до членства.

"Ви не можете собі уявити, скільки людей за останні місяці говорили нам (Україні – 24 Канал): "Не наполягайте на тому, щоб військовий пакет обговорювався Сполученими Штатами в його нинішньому вигляді. Ідіть на компроміси, щоб отримати це". Ми цього не зробили, тому що ми знаємо, що коли справа доходить до питання виживання, ви повинні бути жорсткими і готовими до будь-якого сценарію. І ви повинні наполягати на плані А, який є найкращим планом для вашої країни. Це дипломатія військового часу. Це відрізняється від класичної дипломатії", – резюмував глава МЗС України.

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