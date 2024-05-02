Напомним, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Заметим, что это будут 60 выборы главы США.

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"Ложусь спать, не зная, попадет ли ракета в дом"

Журналисты поинтересовались у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, волнуется ли он из-за потенциального президентства Трампа и насколько.

Глава украинского МИД заявил, что результаты президентских выборов в США – это последнее о чем он волнуется.

Слушайте, я украинец, который ложится вечером спать, не зная, попадет ли российская ракета в мой дом ночью. Какой будет реальность, в которой я проснусь? Миллионы украинцев чувствуют то же самое. Поэтому последнее, о чем я волнуюсь, – это результаты выборов в других странах, даже в нашем важнейшем союзнике – Соединенных Штатах,

– отметил Кулеба.

Министр отметил, что это не потому, что он не уважает или игнорирует политические события. Дипломат объяснил, что жизнь научила украинцев быть готовыми к любому развитию событий, выживать и побеждать при любых обстоятельствах.

Он поделился, что не один раз за последние 2 года нам говорили отказаться от идеи полного вступления в ЕС. По его словам, даже ближайшие друзья Украины советовали идти на полумеры и идти на компромиссы. Однако, как отметил Кулеба, мы этого не сделали, и мы на пути к членству.

"Вы не можете себе представить, сколько людей за последние месяцы говорили нам (Украине – 24 Канал): "Не настаивайте на том, чтобы военный пакет обсуждался Соединенными Штатами в его нынешнем виде. Идите на компромиссы, чтобы получить это". Мы этого не сделали, потому что мы знаем, что когда дело доходит до вопроса выживания, вы должны быть жесткими и готовыми к любому сценарию. И вы должны настаивать на плане А, который является наилучшим планом для вашей страны. Это дипломатия военного времени. Это отличается от классической дипломатии", – резюмировал глава МИД Украины.

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