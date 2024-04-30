Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, КНР будет всеми силами пытаться помешать Дональду Трампу снова стать президентом США.
Читайте также Торговые отношения Китая и России: почему китайский бизнес покидает российский рынок
"Трамп может сделать больно Китаю"
Борис Тизенгаузен отметил, что Си Цзиньпин понимает, что в условно нейтральной позиции относительно России и ее действий в Украине Китай теряет один из крупнейших своих долгосрочных проектов. Речь идет об "Один пояс, один путь". Европейские страны начинают выходить из этого проекта.
Пекин имел грандиозные планы на "Один пояс, один путь" и вложил в этот проект миллиарды. Предполагалось, что страны, которые развиваются, наберут кредитов, а потом не смогут их оплатить. Таким образом Китай мог бы согласиться на реструктуризацию долга в обмен на что-то, что будет ему нужно и выгодно.
Однако все планы испортил кремлевский диктатор Владимир Путин. Также КНР давала деньги россиянам на крупные инфраструктурные проекты, железные дороги, логистические хабы, аэродромы, порты. Москва воровала эти деньги. Однако Китаю очень выгодна именно коррумпированная и агрессивная Россия, которая ненавидит Запад.
Стоит заметить, что Китай помогает не только России. В частности, также поддержку Пекина получает Северная Корея. В последнее время за связь с Путиным наказывают КНР, в частности, по торговле, банкам.
Если к власти придет Трамп, то он может сделать очень больно экономически Китаю. Трамп – это худшее ожидание для китайской стороны. Когда он пришел, то ввел более 300 торговых ограничений. Думаю, сейчас он будет еще злее. Поэтому со стороны Китая будет сделано все, чтобы Трамп не очень шел туда, куда он идет,
– предположил политтехнолог.
О чем пишет издание Bloomberg: коротко
- Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за 5 лет планирует посетить Евросоюз. Во время своей пятидневной поездки, что начнется 5 мая, Си Цзиньпин планирует визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Эти страны планируют привлекать китайские инвестиции, несмотря на расследование ЕС по промышленной политике Пекина и предупреждения Вашингтона о возможных рисках.
- Издание отмечает, что план китайского лидера – переманить Европу от США на свою сторону с помощью экономических рычагов, предоставив больше возможностей. Си Цзиньпин планирует посетить страны, где легче протолкнуть неприязнь к архитектуре глобальной безопасности, возглавляемой США. Также он хочет создать картинку, якобы "Европа на стороне Китая", независимо от позиции Брюсселя.
- Кроме того, в материале говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует наладить лучшие связи с Си Цзиньпином во время его двухдневного визита во Францию. Также, по некоторым данным, он планирует призвать китайского лидера уговорить Владимира Путина прекратить войну в Украине. В общем Макрон будет предлагать Китаю партнерство со своей страной.