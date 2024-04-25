Как показывают спутниковые снимки, российское судно "Ангара" стоит на якоре в китайском порту в восточной провинции Чжэцзян с февраля 2024 года.

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Кровавое сотрудничество Китая и России

Ранее аналитический центр в Британии (RUSI) обнаружил, что корабль "Ангара" с августа 2023 года по меньшей мере 11 раз переместил между северокорейским портом Раджин и российскими портами тысячи контейнеров, которые, вероятно, содержали северокорейские боеприпасы.

Это очередное доказательство того, что Китай продолжает активно помогать России в восстановлении ее военного потенциала и армии, которую Кремль использует для агрессии против Украины.

Именно усиление поддержки Москвы со стороны Пекина заставило госсекретаря Энтони Блинкена прибыть в китайскую столицу 24 апреля. В Госдепе ранее уже заявляли, что Вашингтон не будет "сидеть в стороне", если Китай и в дальнейшем будет способствовать вооруженным усилиям России в Украине. Там призвали китайцев к выполнению обязательств перед ООН, которые запрещают регистрацию любых судов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Угроза высокая

После того, как США ввели санкции против России за вторжение в Украину, именно Китай является основным поставщиком российской ОПК.

Среди китайской помощи - станки, микроэлектроника, технологии БПЛА и нитроцеллюлоза, которая используется для производства пороха.

В Вашингтоне заявляют, что нынешний уровень поддержки Кремля со стороны Китая является очень высоким, несмотря на то, что Пекин пытается изобразить себя нейтральной стороной в отношении российско-украинской войны.

В США уверены что успехов в определенных операциях на фронте Россия достигла благодаря помощи из Китая.