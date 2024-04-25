Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подтвердил 24 Каналу, что такой сценарий действительно может быть, ведь россияне не учитывают потери своих военных. Враг сейчас сосредоточил все свои силы именно на Востоке.

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Часов Яр

По словам Мусиенко, если российским войскам удастся захватить высоты вокруг Угледара, то у них появятся дополнительные возможности размещать свою артиллерию, которая будет представлять угрозу Краматорской агломерации, включая Константиновку. Россиянам абсолютно все равно на их большие потери у Часового Яра.

Для них сегодня приоритетом является захват Донецкой области. Они готовы воевать преимущественно на Востоке,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Сигнал для Украины

Такие активные действия оккупантов на Востоке, по мнению Мусиенко, является сигналом для нас. Украине при планировании будущих контрнаступательных операций нужно оценивать намерения противника и понимать, где он готов воевать, где нет.

Когда это место найдем, тогда будут шансы на более-менее успешное контрнаступление,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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