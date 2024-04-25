Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підтвердив 24 Каналу, що такий сценарій справді може бути, адже росіяни не зважають на втрати своїх військових. Ворог зараз зосередив всі свої сили саме на Сході.

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Часів Яр

За словами Мусієнка, якщо російським військам вдасться захопити висоти довкола Вугледару, то у них з'являться додаткові можливості розміщувати свою артилерію, яка буде становити загрозу Краматорській агломерації, включаючи Костянтинівку. Росіянам абсолютно все одно на їхні великі втрати біля Часового Яру.

Для них сьогодні пріоритетом є захоплення Донецької області. Вони готові воювати переважно на Сході,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Сигнал для України

Такі активні дії окупантів на Сході, на думку Мусієнка, є сигналом для нас. Україні при плануванні майбутніх контрнаступальних операцій потрібно оцінювати наміри противника і розуміти, де він готовий воювати, де ні.

Коли це місце знайдемо, тоді будуть шанси на більш-менш успішний контрнаступ,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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