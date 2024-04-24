Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что часть снарядов, которые предусмотрены законом США о помощи Украине, уже в Европе. Он предполагает, что боеприпасы для ВСУ приедут на склады уже через несколько дней после подписи документа Джо Байденом.

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"Потом будут распределены. У нас тоже есть свои арсеналы, есть свои запасы", – считает военный эксперт.

По его мнению, определенной степенью лимиты на использование снарядов могут поднять уже после подписи американского президента.

Удары по вражескому тылу

Известно, что Украина получит американские дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью 300 километров или меньше. Это означает, что будут удары по глубокому тылу оккупантов. Например, по логистическим базам россиян и аэродромам.

Это важно, ведь украинские военные страдают от российских атак управляемыми авиабомбами. Противник сбрасывает на позиции ВСУ даже чугунные бомбы.

"Мы получаем ЗРК и ракеты ПЗРК. Это очень важно. Прежде всего, это ЗРК дальнего радиуса действий, которые способны на расстоянии более 100 километров сбивать носители этих КАБов", – отметил Нарожный.

Что происходит вблизи Часового Яра: смотрите на карте

Какова ситуация возле города

Сейчас известно, что захватчики перебрасывают боеспособные части, которые остались на Лиманском направлении, на Часов Яр. Этот населенный пункт – высота. Он расположен на холме. Поэтому "брать" его оккупантам очень трудно.

Они делали попытку взять его в "клещи". Делали попытки зайти с Клещеевки. Они, к сожалению, смогли захватить Богдановку и Ивановское – это север от Часового Яра, но Часов Яр держится,

– отметил основатель БО "Реактивная почта".

Враг довольно давно находится в нескольких сотнях метров от города. Россия применяет свою стандартную тактику – уничтожает абсолютно все здания в Часовом Яру.

Враг наступает на Часов Яр