Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что противник максимально использует управляемые авиационные бомбы, чтобы "скрывать" нашу линию обороны и укрепрайоны.

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Удастся ли противнику захватить Часов Яр до дедлайна

По словам военно-политического обозревателя, катализация битвы за Часов Яр состоится во второй половине 2024 года. До 9 мая оккупанты вряд ли смогут выполнить поставленную задачу военно-политического руководства. В конце концов враг может смещать дедлайн, потому что российская пропаганда традиционно их "прикроет".

КАБы для них – это некий спасательный круг, и они именно на него делают максимальный акцент. Хотя опять-таки все зависит от того, какие средства противовоздушной обороны мы получим, и как быстро мы сможем нивелировать доминирование их тактической авиации в нашем воздушном пространстве,

– сказал Коваленко.

Россияне понимают, что не имеют достаточного ресурса, чтобы постоянно обеспечивать удары КАБами исключительно Су-34. Если "сушки" начнут падать, уменьшится вражеское присутствие в воздушном пространстве, как это произошло в свое время в Херсонской области.

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Сейчас на Херсонщине использование управляемых авиабомб максимально минимизировано российской авиацией, если сравнивать с Донецкой областью. Все зависит от того, что появится в районе Часового Яра в ближайшее время.

Какой общий план врага

Александр Коваленко отметил, что основная задача россиян – полностью захватить Донецкую область до конца 2024 года. Однако они не смогут этого достичь, что понятно из отдельных наступательных действий.

Если смотреть глобально на вражеские планы, то оккупанты не ограничиваются только взятием Донетчины. Для них важен выход на Павлоград, Днепр, Запорожье. То есть полностью оккупировать левобережье – от Харькова до Херсона.

Россияне не могут сейчас это реализовать, поэтому любые продвижения на том или ином направлении – это эхо общего их большого плана по расширению своего контроля в перспективе. Сейчас им не хватает для этого ресурса,

– подытожил Коваленко.

Ситуация возле Часового Яра