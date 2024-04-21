Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазанов рассказал 24 Каналу, что сейчас российские военные пытаются взять Часов Яр с помощью десанта. Однако им этого сделать не удается.
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Тактика россиян в Часовом Яру
Россияне, по словам военнослужащего ВСУ, прибегают к тактике, когда впереди идут танки, чтобы вызвать на себя огонь ВСУ, а с попыткой пройти и взять позиции украинских военных идет легкая бронетехника с десантом. Таким образом оккупанты пытаются выбросить его в окопы или хотя бы в тыл.
Это довольно неплохая тактика, но до сегодняшнего дня мы справлялись с этими группами и, надеюсь, справимся и дальше,
– отметил Сазанов.
Часов Яр: смотреть на карте
Ситуация в Часовом Яру: последние новости
- Враги сбрасывают на Часов Яр более 10 управляемых авиабомб за сутки. Также россияне применяют боевые бронированные машины для пехоты и тяжелые танки.
- Несмотря на попытки оккупантов захватить город, Часов Яр находится под контролем ВСУ. Здесь есть даже мирное население и работает один магазин.
- Владимир Зеленский 19 апреля совершил рабочую поездку в Донецкую область. Он посетил один из командных пунктов 41 отдельной механизированной бригады.
- Военное руководство России поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг также сосредоточивает усилия на прорыве нашей обороны западнее Бахмута.
- Часов Яр является хорошо укрепленным городом. К тому же он является господствующей высотой, поэтому россияне изо всех сил пытаются продвигаться. Если это удастся россиянам, то под опасностью окажутся крупные города: Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка.