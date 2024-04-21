Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов розповів 24 Каналу, що зараз російські військові намагаються взяти Часів Яр за допомогою десанту. Однак їм цього зробити не вдається.
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Тактика росіян у Часовому Яру
Росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, вдаються до тактики, коли попереду йдуть танки, щоб викликати на себе вогонь ЗСУ, а з намаганням пройти та взяти позиції українських військових йде легка бронетехніка з десантом. У такий спосіб окупанти намагаються викинути його в окопи або хоча б у тил.
Це досить непогана тактика, але до сьогоднішнього дня ми справлялися з цими групами й, сподіваюсь, впораємось і далі,
– зазначив Сазанов.
Часів Яр: дивитись на карті
Ситуація у Часовому Яру: останні новини
- Вороги скидають на Часів Яр понад 10 керованих авіабомб за добу. Також росіяни застосовують бойові броньовані машини для піхоти та важкі танки.
- Попри спроби окупантів захопити місто, Часів Яр є під контролем ЗСУ. Тут є навіть мирне населення та працює один магазин.
- Володимир Зеленський 19 квітня здійснив робочу поїздку на Донеччину. Він відвідав один із командних пунктів 41 окремої механізованої бригади.
- Воєнне керівництво Росії поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог також зосереджує зусилля на прориві нашої оборони західніше Бахмута.
- Часів Яр є добре укріпленим містом. До того ж воно є панівною висотою, тому росіяни з усіх сил намагаються просуватися. Якщо це вдасться росіянам, то під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка.