Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов розповів 24 Каналу, що зараз російські військові намагаються взяти Часів Яр за допомогою десанту. Однак їм цього зробити не вдається.

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Тактика росіян у Часовому Яру

Росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, вдаються до тактики, коли попереду йдуть танки, щоб викликати на себе вогонь ЗСУ, а з намаганням пройти та взяти позиції українських військових йде легка бронетехніка з десантом. У такий спосіб окупанти намагаються викинути його в окопи або хоча б у тил.

Це досить непогана тактика, але до сьогоднішнього дня ми справлялися з цими групами й, сподіваюсь, впораємось і далі,

– зазначив Сазанов.

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