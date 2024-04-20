Украина имеет ограниченные возможности в количестве средств противовоздушной обороны. Это позволяет российским самолетам свободно действовать на определенных критических участках фронта.

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Авиация поддерживает продвижение

Российские милблогеры 19 апреля показали, как российские истребители Су-25 и Су-34 действуют на низких высотах вблизи Часового Яра Донецкой области и наносят удары по украинским позициям, чтобы поддержать продвижение России.

Способность российской авиации действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта, не неся значительных потерь, свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или препятствовать российским самолетам действовать на линии фронта,

– считают аналитики.

Способность Украины наносить дальние удары для сбивания российских стратегических самолетов, которые ведут боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было с тактической авиацией. Однако даже украинский ударный потенциал не компенсирует критический дефицит противовоздушной обороны Украины. Силам обороны приходится использовать материальную технику и размещать свои ограниченные средства ПВО в одних районах, а не в других, позволяя авиации врага поддерживать последовательные и быстрые достижения на земле.

О недостатке ПВО говорят постоянно

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина нуждается в западных поставках артиллерийских боеприпасов, средств ПВО, артиллерийских и ракетных систем большой дальности и истребительной авиации. Президент Украины выступил на Совете Украина – НАТО 19 апреля и повторил, что Украине нужны минимум семь дополнительных систем ПВО Patriot для защиты от ракетных ударов России и постоянных атак беспилотников. Он призвал западные страны выполнить свое обещание предоставить один миллион артиллерийских снарядов Украине.

По его словам, ракетно-артиллерийские системы дальнего радиуса действия крайне необходимы для улучшения ударного потенциала Украины и что Украине нужно достаточное количество истребителей, чтобы противостоять российской авиации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько неопределенных членов НАТО взяли неуточненные обязательства во время заседания Совета Украина – НАТО о предоставлении Украине дополнительной противовоздушной обороны, артиллерии, средств глубокого высокоточного удара и беспилотников.

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