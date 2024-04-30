Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, КНР буде усіма силами намагатися завадити Дональду Трампу знову стати президентом США.

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"Трамп може зробити боляче Китаю"

Борис Тизенгаузен зазначив, що Сі Цзіньпін розуміє, що в умовно нейтральній позиції щодо Росії та її дій в Україні Китай втрачає один з найбільших своїх довгострокових проєктів. Мовиться про "Один пояс, один шлях". Європейські країни починають виходити з цього проєкту.

Пекін мав грандіозні плани на "Один пояс, один шлях" та вклав у цей проєкт мільярди. Передбачалося, що країни, які розвиваються, наберуть кредитів, а потім не зможуть їх сплатити. У такий спосіб Китай міг би погодитись на реструктуризацію боргу в обмін на щось, що буде йому потрібно та вигідно.

Однак усі плани зіпсував кремлівський диктатор Владімір Путін. Також КНР давала гроші росіянам на великі інфраструктурні проєкти, залізні дороги, логістичні хаби, аеродроми, порти. Москва крала ці гроші. Однак Китаю дуже вигідна саме корумпована та агресивна Росія, яка ненавидить Захід.

Варто зауважити, що Китай допомагає не лише Росії. Зокрема, також підтримку Пекіна отримує Північна Корея. Останнім часом за зв’язок із Путіним карають КНР, зокрема, щодо торгівлі, банків.

Якщо до влади прийде Трамп, то він може зробити дуже боляче економічно Китаю. Трамп – це найгірше очікування ля китайської сторони. Коли він прийшов, то ввів понад 300 торгових обмежень. Думаю, зараз він буде ще злішим. Тому з боку Китаю буде зроблено все, щоб Трамп не дуже йшов туди, куди він йде,

– припустив політтехнолог.

Про що пише видання Bloomberg: коротко