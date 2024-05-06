Журналисты пишут, что свое решение действующий президент США может объявить в августе 2024 года. Ранее Джо Байден рассказывал, что мог бы и не участвовать в следующих выборах, однако баллотируется из-за Дональда Трампа.

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Что известно о вероятном снятии Байдена с выборов

Демократическая партия США рассматривает то, что Джо Байден уже в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго может объявить о своем решении.

Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев,

– пишут журналисты.

Они отмечают, что одна из причин вероятного решения Байдена – его возраст. Ведь две трети американцев считают его слишком старым, чтобы управлять страной еще 4 года.

Кроме того, многие американцы не хотят видеть победы Дональда Трампа на следующих выборах, ведь он также пожилого возраста. Также он участвует в судебных делах.

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Выборы в США: кратко