Американский политолог Рамиз Юнус заявил 24 Каналу, что политика республиканской партии США в отношении Китая жестче и радикальнее, чем в администрации Джо Байдена. И газета The Wall Street Journal специально вбрасывает такой нарратив, чтобы создать видимость напряжения, которого на самом деле между США и Китаем не существует так же, как нет никакого напряжения между Евросоюзом и Китаем.

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Дань уважения

Политолог сообщил, что Байден с Си Цзиньпинем договорились не эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также – на российско-украинском фронте. Тема Тайваня вообще почти не упоминается, ведь не является такой спекулятивной, как тема Украины и Израиля.

Динамика отношений США с Китаем происходит через визиты китайских чиновников в США, а американских – в Китай. Блинкен (государственный секретарь США Энтони Блинкен – 24 Канал) буквально на днях был принят в Китае на самом высоком уровне.

Когда принимают госсекретаря на таком высоком уровне, это не говорит о том, что США и Китай имеют проблемы, которые они не хотели бы решать. Если Блинкена принимают, тогда это дань уважения, которую Китай оказывает госсекретарю, потому что Си Цзиньпин не обязан его принимать по протоколу,

– отметил Рамиз Юнус.

Он отметил, что надо понимать, что на самом деле никакого напряжения между США и Китаем нет. Есть только "газетные утки", которые выдает The Wall Street Journal.

Программа недовольства

А относительно определенной обязательной программы, которая существует в американо-китайских отношениях, то есть недовольство, которое они регулярно выражают, – это тема, связанная с Тайванем.

Конгресс США выделил 8 миллиардов долларов (на нужды обороны Тайваня – 24 Канал), а с другой стороны говорит, что Тайвань – это территория Китая. Естественно, Китай будет выражать свое недовольство,

– сказал американский политолог.

Он подытожил, что до конца президентской кампании эскалации в отношениях США и Китая, а также Евросоюза и Китая не стоит ожидать, тем более Си Цзиньпин собрался с визитом в Европу и будет проводить там встречи на очень высоком уровне.

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