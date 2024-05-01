Макрон, а ранее Олаф Шольц, пытаются найти "грубую силу", которая бы заставила Россию остановить войну. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, добавив, что встречи с Си Цзиньпином в любом случае пойдут на пользу.

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Чего ожидать от визита Си

Европейские лидеры хотят сделать все, что война не приблизилась к их границам. Поэтому Си Цзиньпина будут принимать очень почетно и в соответствии со всеми нормами дипломатии. Макрон будет проявлять к нему максимальное уважение, дружбу, а все возможные детали особенно будут учитывать.

По словам политолога, важным вопросом станет производство китайских аккумуляторов на территории Франции. В этом сейчас есть потребность. А второе – это развязывание войны в Украине, куда Макрон будет направлять свои основные силы.

Макрон уже имеет проигрыш с Путиным, поэтому будет пытаться реабилитироваться с Си. Сейчас они "в четыре руки" играют с Шольцем, предлагая Китаю вернуть дружбу в пределах Евразии. Эта встреча – попытка показать, что на континенте надо как-то наводить порядок,

– рассказал Николай Давидюк.

Конечно, стороны будут говорить об углублении сотрудничества, содружество, но в целом этот визит выглядит довольно странным. Ведь сначала встреча с Макроном, который принадлежит к когорте лидеров Европы, далее – Венгрия и Виктор Орбан, а еще пророссийская Сербия. Такой диалог не выглядит равным.

Россия уничтожает экономику Китая

Шольц с Макроном хотят предложить Си развивать сотрудничество в Европе. Китайский президент может помочь преодолеть вызовы, которые принесла Россия, а взамен улучшить свою экономику.

Си будут убеждать в том, что на самом деле Путин наносит удары не только по Украине, а реальные, экономические, торговые удары идут по Китаю. Ведь уничтожая что-то в Украине, Европа дает деньги на восстановление, вместо того, чтобы, например, покупать китайские товары,

– отметил политолог.

Президенту пытаются объяснить, что, убрав фактор России, и Европа, и Китай будут процветать.

Си Цзиньпин пропустит инаугурацию Путина

Российская пропаганда разгоняет тезис о том, что визит лидера Китая в Сербию означает его готовность в дальнейшем сотрудничать с Россией. Но на самом деле все не так, ведь Си Цзиньпина не будет на инаугурации главы Кремля.

К тому же Сербия не является чисто пророссийской страной, как и ее президент Александар Вучич. Для этого государства прежде всего важны деньги, экономическая выгода, поэтому она сотрудничает с Германией, Китаем, Саудовской Аравией, США и многими другими глобальными игроками.

Си Цзиньпин не едет на инаугурацию Путина – это самое важное. Единственный из лидеров супердержав, кто бы мог приехать – не приедет. А как же дружба, поддержка? Нет, он сказал, что Сербия – маленький региональный игрок – важнее, чем Путин,

– подчеркнул политолог.

Поэтому отсутствие кого-либо из настоящих лидеров мира – серьезный знак. Ведь в любом случае даже те выборы, которые сфальсифицированы, все равно должны быть имплементированы другими президентами.

"Но этого нет и сейчас это самая большая проблема Путина. Потому что выборы он выиграл, но президентом его никто не воспринимает", – подытожил Давидюк.

Взаимоотношения Китая и лидеров Запада