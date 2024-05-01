В этой ситуации Китай – это фетиш для всех: Украины, Европы и России. Но насколько Китай имеет влияние на Россию, или это миф, который раздули до вселенских масштабов, объяснил 24 Каналу политолог Олег Лесной.

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"Сейчас я не вижу готовности у Китая делать то, что от него ожидают. Одни говорят, что он решит все и имеет влияние на Россию, а Кремль думает наоборот, что вместе с Китаем сможет побороть всех. Как по мне, это может показать только время", – сказал политолог.

Китай играет на одной стороне

Вся логика событий показывает, что очень много мифов вокруг отношений России и Китая. Тем более вышла статья китайского профессора, который стебется над Москвой, называя пять пунктов, почему она проигрывает войну. Китайцы молодцы в том смысле, что смогли создать миф себя как исключительного игрока в мире.

Складывается впечатление, что Китай может сказать "фу", а Путин залезет под лавку и будет сидеть скулить,

– отметил Лесной.

Однако возникает вопрос, когда у КНР была последняя успешная война, сколько раз проигрывали китайцы и почему все считают, что Пекин – это таблетка, которая вылечит все болезни и может повлиять на любого.

Возможно, это мое субъективное мнение, но я не считаю, что Китай сейчас может играть на какой-то стороне честно. Он играет на одной стороне – на своей,

– добавил политолог.

Запад зависим от Китая

В то же время Соединенные Штаты сейчас предупреждают Китай о том, что не стоит поставлять России товары, а некоторые сенаторы вообще прямо обвиняют Пекин в том, что он уже выбрал себе какую-то сторону, но делают это без официальных подтверждений.

Госсекретарь США Антони Блинкен сказал, что в случае подтверждения информации Вашингтон примет меры против Китая. Однако какие меры или санкций против Пекина могут принять США и Европа, если они все зависимы от Китая.

Мир постоянно меняется. Китай тоже очень зависим от денег, которые он зарабатывает, поставляя товары Западу, и боится их потерять. По сравнению Россия – это для Пекина не рынок,

– подчеркнул лесной.

Запад побуждает Китай к тому, чтобы он действительно, например, в украинском кейсе занял просто нейтралитет, а не активный нейтралитет. Потому что КНР сейчас не является нейтральным государством, а для Запада надо, чтобы в этом кейсе он стал нейтральным.

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