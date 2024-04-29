Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, напомнив, что накануне в Китай с визитом приезжали министр финансов США Джанет Йеллен, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Почему Китай стал более открытым к диалогам

На каждой из этих публичных встреч звучал ключевой вопрос о помощи России в войне против Украины. Это очень важно, мы ведь видим вокруг этого вопроса консолидацию абсолютно всех. Другого такого вопроса, который публично артикулировали бы все дипломатические делегации, что прилетают в Китай, – нет. Этот вопрос объединяет сейчас весь западный мир, ибо совершенно очевидно, что так или иначе Китай пытается подыгрывать России.

Однако сейчас Пекин находится перед точкой кипения. Наши партнеры добавляют китайские предприятия в санкционные списки, что ставит Пекин и репутационно, и внутренне в очень неудобное положение.

Напомню, Китай, таким как мы его знаем, создали именно Соединенные Штаты. Соответственно, вторая экономика в мире – "колосс" на глиняных ногах. Если США и Евросоюз примут решение о выводе своих корпоративных инвестиций, то весь этот мыльный пузырь просто лопнет. И это даже не рецессия, которая сейчас происходит в Китае, продолжается с времен коронавируса, это будет совершенно классический дефолт,

– объяснил политолог.

В Пекине понимают эти риски, потому идут на все эти переговоры. Однако все равно пытаются работать с Кремлем. Более того, Буряченко убежден, что Китай не прекратит помогать России, но схемы, по которым они сотрудничают, могут стать более завуалированными и будут влетать Владимиру Путину в немалую копеечку.

Отношения между Китаем и США