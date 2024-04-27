Такое заявление госсекретаря является инструментом давления. Об этом 24 Канала рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, добавив, что так в США пытаются сдерживать Китай.

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Как может проявляться влияние Пекина

На самом деле даже сложно представить, что Китай может быть заинтересован в приходе к власти Дональда Трампа, который известен своей антикитайской политикой. Безусловно, у страны есть свой кандидат, но сейчас говорится о том, чтобы в целом расколоть демократию в мире.

Имеются огромные инструменты раскола настроений в обществе. Сейчас Китай бьет по самым слабым позициям среди граждан. Цель– даже не просто сорвать чью-то избирательную кампанию, а расколоть американское общество и "взорвать" саму демократию,

– рассказал Артур Харитонов.

Он добавил, что Китаю не импонирует ни Дональд Трамп, нет Джозеф Байден. Но вопрос того, кто именно нравится стране – конспирологический. Пока Китай хочет повлиять на демократию, что и подтверждает американская разведка.

Это делают, используя пропагандистско-хакерскую сеть, а также пользуются тем, что получили контроль над Россией, то есть еще и российской "машиной" и частично иранской,

– заметил Харитонов.

Эти страны помогают Китаю распространять пропаганду, фейки. Не надо забывать и о Северной Корее, которая работает вместе с Пекином. Существование этой общей угрозы – главная характеристика, которая оказывает влияние на весь глобальный избирательный процесс.

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