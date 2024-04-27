Така заява держсекретаря є певним інструментом тиску. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що так у США намагаються стримувати Китай.

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Як може проявлятися вплив Пекіну

Насправді навіть важко уявити, що Китай може бути зацікавлений у приході до влади Дональда Трампа, який відомий своєю антикитайською політикою. Безумовно, у країни є свій кандидат, але наразі мовиться про те, щоб загалом розколоти демократію у світі.

Є величезні інструменти розколу настроїв в суспільстві. Зараз Китай б'є по найслабших позиціях саме серед громадян. Мета – навіть не просто зірвати чиюсь виборчу кампанію, а розколоти американське суспільство та "підірвати" саму демократію,

– розповів Артур Харитонов.

Він додав, що Китаю не імпонує ні Дональд Трамп, ні Джозеф Байден. Але питання того, хто саме подобається країні – конспірологічне. Наразі Китай хоче вплинути на демократію, що й підтверджує американська розвідка.

Це роблять, використовуючи пропагандистсько-хакерську мережу, а також користуються тим, що отримали контроль над Росією, тобто ще й російською "машиною" та частково іранською,

– зауважив Харитонов.

Ці країни допомагають Китаю поширювати пропаганду, фейки. Не треба забувати й про Північну Корею, яка працює разом з Пекіном. Існування цієї спільної загрози – головна характеристика, яка впливає на весь глобальний виборчий процес.

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