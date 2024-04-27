Така заява держсекретаря є певним інструментом тиску. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що так у США намагаються стримувати Китай.
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Як може проявлятися вплив Пекіну
Насправді навіть важко уявити, що Китай може бути зацікавлений у приході до влади Дональда Трампа, який відомий своєю антикитайською політикою. Безумовно, у країни є свій кандидат, але наразі мовиться про те, щоб загалом розколоти демократію у світі.
Є величезні інструменти розколу настроїв в суспільстві. Зараз Китай б'є по найслабших позиціях саме серед громадян. Мета – навіть не просто зірвати чиюсь виборчу кампанію, а розколоти американське суспільство та "підірвати" саму демократію,
– розповів Артур Харитонов.
Він додав, що Китаю не імпонує ні Дональд Трамп, ні Джозеф Байден. Але питання того, хто саме подобається країні – конспірологічне. Наразі Китай хоче вплинути на демократію, що й підтверджує американська розвідка.
Це роблять, використовуючи пропагандистсько-хакерську мережу, а також користуються тим, що отримали контроль над Росією, тобто ще й російською "машиною" та частково іранською,
– зауважив Харитонов.
Ці країни допомагають Китаю поширювати пропаганду, фейки. Не треба забувати й про Північну Корею, яка працює разом з Пекіном. Існування цієї спільної загрози – головна характеристика, яка впливає на весь глобальний виборчий процес.
Вибори у США: актуальні новини
- Володимир Зеленський наголосив, що питання виборів у США стосується лише американського народу. На відносини між країнами голосування не вплине, а співпраця Києва та Вашингтона продовжиться. Щодо можливого президентства Трампа, Зеленський сказав, що сподівається, що він не буде проти України.
- У Республіканській партії також переконані, що Дональд Трамп дотримуватиметься тієї самої позиції, що й Джо Байден. Більшість республіканців підтримують Україну, тому Трамп не зможе піти проти своєї партії. Різкі заяви політика пояснили тим, що він хоче мотивувати Європу допомагати більше.
- Західні видання опублікували "мирний план" Трампа щодо України. Там нібито мовилось про відмову від територій та переговори з Росією. Натомість радник кандидата в президенти заперечив таку інформацію, а всі повідомлення назвав фейковими. За його словами, ЗМІ просто вигадали цю новину.