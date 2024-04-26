В общем, Пекин сейчас стал центром мировой геополитики, считает Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. В разговоре с 24 Каналом он отметил, хоть Китай имеет такие же инструменты влияния, как и США, но сумел себя спозиционировать так, что демонстрирует влияние на Ближний Восток и Россию.

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Влияние Китая

То, что Путин анонсировал свой визит – не означает, что он таки полетит в Китай, считает Клочок. Но это заявление точно было согласовано с Пекином.

"Это демонстрация того, что Китай может принять, может не принять Путина. Может повлиять, может не повлиять. И от Китая многое будет определяться. Я не преувеличу их значение, но не преуменьшал бы его тоже", – заметил аналитик.

Последняя санкционная политика может существенно пошатнуть экономику Китая. В то же время немало мировых лидеров с официальными визитами наведываются в Пекин. В частности, итальянский политический деятель Джорджа Мелони говорит о "перезагрузке отношений с Китаем".

Китай налаживает тесные отношения с европейскими странами. Пытается влиять таким образом на торговый баланс в мире, уменьшая возможности экономические таким образом США. И он заинтересован в том, чтобы уменьшать свою торговую зависимость. Именно поэтому Энтони Блинкен общается с Ван И. Я не исключаю, в первую очередь на повестке дня стоят экономические вопросы. И даже мы демонстрируем то, что готовы сотрудничать с Китаем,

– отметил Клочок.

Возвращаясь к вопросу санкций, то они уменьшили способности китайской торговли с Россией. Но не заблокировали окончательно.

"16% падения экспорта для Китая за первый квартал – это якобы в Россию и много, но это только на первый взгляд. Это временный фактор, который они обойдут, и я здесь не рассыпался бы какими-то похвальными вещами в адрес запада, что они так сильно сдерживают экономические возможности Китая. Надо понимать, Китай существенно влияет", – резюмировал аналитик.

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