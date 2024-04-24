Такое мнение 24 Каналу высказал президент ОО Либерально-демократической лиги Артур Харитонов, отметив, что Китай это делает открыто. Мировые лидеры понимают действия Пекина и призывают его давить на Россию.

Смотрите также США могут ввести новые санкции против Китая за экспорт военных технологий в Россию, – FT

Передает не оружие, а компоненты

Харитонов объяснил, что Китай действительно не передавал России ракеты, танки и самолеты. Однако общий процесс передачи включает компоненты для того, чтобы Россия смогла самостоятельно собирать технику на территории своей страны.

Это можно четко увидеть по дронам, когда в российской армии появляются абсолютные копии китайских дронов из китайских компонентов, которые только собраны на заводах России,

– отметил президент ОО Либерально-демократической лиги.

То, что Китай это передает является очень показательным. По словам Харитонова, спектр такой большой, что, уже можно четко перечислять то, что они продавали или передавали: от касок и бронежилетов до "гольф-каров".

Для нашего фронта эти "гольф-кары" создают едва ли не малые проблемы. В течение двух лет Си Цзиньпин санкционировал убийство украинцев. Руки Си Цзиньпина в такой же крови, как и Путина,

– прокомментировал президент ОО Либерально-демократической лиги.

Как действуют мировые лидеры

С самого начала полномасштабной войны, по мнению Харитонова, было согласие наполнять экономическую, финансовую и технологическую поддержку, чтобы Россия могла вести войну.

Именно поэтому сегодня ставится вопрос от государственного секретаря США Энтони Блинкена и многих других лидеров, что они будут требовать от Си Цзиньпина участия в максимальном давлении на Россию для прекращения войны,

– подчеркнул президент ОО Либерально-демократической лиги.

Китай и Россия: что известно об отношениях