Буданов отметил, что Китай не передавал ни одного готового оружия российской армии. В то же время, как заверили в Пекине, этого также не планируют делать и в будущем.
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Буданов сказал, что Китай не передавал вооружение России
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что сейчас России никто не помогает в плане изготовления ракет для того, чтобы наносить удары по нашему государству. Генерал подчеркнул, что страна-агресор сама работает над изготовлением и накоплением этого типа вооружения.
"Они достаточно эффективно побороли санкции, обход санкций и так далее", – подчеркнул Буданов.
Кроме того, по данным начальника украинской разведки, западное комплектование, которое использует Москва для своего вооружения, "как шло в Россию, так и идет".
Относительно роли Китая в помощи России, Буданов отметил, что ни одно готовое вооружение Пекин как не передавал, так и не планирует передавать.
Компоненты, микрочипы, сейчас пошли станки – но все это в лучшем случае товары двойного использования, это надо тоже понимать,
– объяснил начальник ГУР.
В частности, по словам генерала, подобная ситуация происходит и с западными и европейскими чипами, механизмами и агрегатами. Ведь они тоже сейчас являются более или менее доступными вариантами на рынке для страны-агрессора благодаря товарам двойного назначения.
США могут ввести санкции против Китая за экспорт военных технологий
- Журналисты Financial Times отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозит Китаю новыми санкциями. Это произойдет, если страна не прекратит экспорт военных технологий в Россию.
- Новые ограничения могут касаться финансового сектора Китая. В частности, США рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.
- Журналисты AP обнаружили, что Китай увеличил поставки Кремлю станков, микроэлектроники и других технологий, которые враги могут использовать для производства техники и оружия. Кроме того, Пекин работает с Москвой над совершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей для ведения войны в Украине.