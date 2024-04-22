Буданов зазначив, що Китай не передавав жодної готової зброї російській армії. Водночас, як запевнили у Пекіні, цього також не планують робити і в майбутньому.
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Буданов сказав, що Китай не передавав озброєння Росії
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України зауважив, що наразі Росії ніхто не допомагає у плані виготовлення ракет для того, щоб завдавати ударів по нашій державі. Генерал наголосив, що країна-агресорка сама працює над виготовленням і накопиченням цього типу озброєння.
"Вони досить ефективно побороли санкції, обхід санкцій і так далі", – підкреслив Буданов.
Крім того, за даними начальника української розвідки, західне комплектування, яке використовує Москва для свого озброєння, "як ішло до Росії, так і йде".
Стосовно ролі Китаю у допомозі Росії, Буданов зауважив, що жодне готове озброєння Пекін як не передавав, так і не планує передавати.
Компоненти, мікрочипи, зараз пішли верстати – але все це в кращому випадку товари подвійного використання, це треба теж розуміти,
– пояснив начальник ГУР.
Зокрема, за словами генерала, подібна ситуація відбувається і з західними та європейськими чіпами, механізмами й агрегатами. Адже вони теж наразі є більш-менш доступними варіантами на ринку для країни-агресорки завдяки товарам подвійного призначення.
США можуть ввести санкції проти Китаю за експорт військових технологій
- Журналісти Financial Times зазначили, що держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозить Китаю новими санкціями. Це станеться, якщо країна не припинить експорт військових технологій в Росію.
- Нові обмеження можуть стосуватись фінансового сектора Китаю. Зокрема, США розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та інших організацій.
- Журналісти AP виявили, що Китай збільшив постачання Кремлю верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які вороги можуть використовувати для виробництва техніки та зброї. Окрім того, Пекін працює з Москвою над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні.