Буданов зазначив, що Китай не передавав жодної готової зброї російській армії. Водночас, як запевнили у Пекіні, цього також не планують робити і в майбутньому.

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Буданов сказав, що Китай не передавав озброєння Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України зауважив, що наразі Росії ніхто не допомагає у плані виготовлення ракет для того, щоб завдавати ударів по нашій державі. Генерал наголосив, що країна-агресорка сама працює над виготовленням і накопиченням цього типу озброєння.

"Вони досить ефективно побороли санкції, обхід санкцій і так далі", – підкреслив Буданов.

Крім того, за даними начальника української розвідки, західне комплектування, яке використовує Москва для свого озброєння, "як ішло до Росії, так і йде".

Стосовно ролі Китаю у допомозі Росії, Буданов зауважив, що жодне готове озброєння Пекін як не передавав, так і не планує передавати.

Компоненти, мікрочипи, зараз пішли верстати – але все це в кращому випадку товари подвійного використання, це треба теж розуміти,

– пояснив начальник ГУР.

Зокрема, за словами генерала, подібна ситуація відбувається і з західними та європейськими чіпами, механізмами й агрегатами. Адже вони теж наразі є більш-менш доступними варіантами на ринку для країни-агресорки завдяки товарам подвійного призначення.

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