Нові санкції США стосовно Китаю

Джерела Financial Times повідомили, що держсекретар Блінкен наступного тижня, під час візиту в Китай, повідомить колег із КНР, що Штати та їх союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна припинити надавати Кремлю все необхідне задля відновлення своєї промислової бази.

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Наразі не відомо до яких саме заходів вдадуться США. Однак декілька людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що США розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та інших організацій.

Також. видання Financial Time зауважує, що один із співрозмовників розповів, що повідомлення Блінкена буде найчіткішим попередженням, яке США зробили особисто китайським чиновникам.

Зверніть увагу! 70% російського імпорту верстатів за жовтень – грудень 2023 уроку походили з Китаю і ймовірно, використовуються для виробництва балістичних ракет.

Співпраця Китаю та Німеччини

Нагадаємо, що минулого тижня Китай відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час однієї з зустрічей очільник КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що китайсько-німецька співпраця у розрізі торгівлі може нести більше можливостей, аніж ризиків.

Шольц же закликав Китай до кращого доступу до ринків, рівних умов для німецьких фірм та припинення демпінгування ринку.